https://news.day.az/world/1185131.html Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов
Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов
Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Табун выигрывает выборы в первом туре, который состоялся 12 декабря, набрав абсолютное большинство голосов, сообщила избирательная комиссия страны в ходе пресс-конференции в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным избиркома, Табун набрал более 58% голосов избирателей. Таким образом, второй тур голосования не понадобится.
"Я поздравляю кандидата Абдельмаджида Табуна с победой в ожидании объявления окончательных итогов голосования", - сказал глава избирательной комиссии Мухаммед Шарфи.
По данным алжирского избиркома, в голосовании приняли участие чуть более 39% избирателей.
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