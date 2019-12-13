Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он уйдет в отставку, после того как его партия потерпела худшее поражение на выборах за 84 года, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В то же время Корбин не обозначил дату своего ухода.



"Я не буду руководить партией в какой-либо будущей избирательной кампании", - сказал Корбин. Он охарактеризовал результаты прошедших 12 декабря выборов как "весьма разочаровывающие".

"Я буду обсуждать с нашей партией, чтобы убедиться, что идет процесс осмысления этого результата и политики, которую партия будет проводить в будущем", - отметил Корбин, добавив, что продолжит руководить партией в период этого "осмысления".



Данные экзит-поллов показали, что избиратели отдали предпочтение Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона с его обещанием осуществить Brexit и прорыночной философией, а не лейбористам во главе с ветераном левого крыла Корбином, который пообещал провести второй референдум о выходе из ЕС.

