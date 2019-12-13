Американский президент Дональд Трамп опроверг в пятницу информацию о том, что представители США на переговорах с Китаем по урегулированию споров в сфере торговли предложили сократить вдвое таможенные пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд. О готовности Вашингтона пойти на такого рода уступки сообщила накануне газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Материал The Wall Street Journal о сделке с Китаем в корне неверен, особенно их заявление о пошлинах. Лживые новости. Им следует найти получше источник, который сливает информацию!" - написал президент в Twitter.

По данным издания, американская сторона также готова отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. Источники газеты утверждают, что с такими предложениями Вашингтон выступил в последние пять дней, потребовав от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг. В случае несоблюдения Пекином этих требований американская сторона готова будет вернуть пошлины на прежний уровень.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Трамп утвердил положения соглашения, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем. Как ожидается, официально об этом будет объявлено уже в пятницу. Она позволит избежать необходимости введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд китайских товаров на сумму около $160 млрд. Согласно источникам агентства, Пекин пообещал увеличить объем закупок в США сельскохозяйственной продукции. При этом агентство Reuters назвало конкретную сумму - $50 млрд, которые Китай обязался затратить на эти цели в 2020 году.