https://news.day.az/world/1185233.html США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп заявил, что США незамедлительно начнут переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, и подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров, а также на многое другое... Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены из-за того, что мы заключили сделку. Мы начнем переговоры по второй фазе немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее китайская сторона подтвердила, что США и Китай согласовали текст первой части торгового соглашения.
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