Бывший президент Судана Омар аль-Башир был приговорен в субботу к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции.

Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Суд над 75-летним экс-президентом начался 19 августа. В рамках процесса было проведено десять заседаний.