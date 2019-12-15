Боевики террористической группировки "Боко харам" атаковали город Магумери в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив, по меньшей мере, 15 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Боевики на 11 автомобилях ворвались в Магумери минувшим вечером, заявил депутат от штата Борно в национальном парламенте Нигерии Усман Занна. По его словам, в бою погибли 8 местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и 6 мирных граждан.

Очевидцы передают о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные власти Нигерии пока не предоставили информации об этом инциденте.