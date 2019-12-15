https://news.day.az/world/1185638.html Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной, передает РИА Новости.
Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".
Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направили туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре