Китайские власти сделали США представление в связи с выдворением двух дипломатов КНР. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это обвинение - серьезное искажение фактов. Китайская сторона уже сделала Соединенным Штатам представление, выразив протест", - сказал он на регулярном брифинге.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что США должны придерживаться положений Венской конвенции и обеспечить защиту прав дипломатов КНР. "Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки", - отметил Гэн Шуан.

Как сообщила в воскресенье газета The New York Times, власти США минувшей осенью тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк (штат Вирджиния). Издание акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты не высылали китайских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, уже более 30 лет.