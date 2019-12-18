Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы с его недавно опубликованной книги Permanent Record ("Личное дело"), потому что он нарушил условия ряда контрактов, заключенных со своим экс-работодателем. Такое постановление вынес суд Восточного округа американского штата Вирджиния, сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению окружного судьи Лиама О'Грэди, Сноуден нарушил свои обязательства, так как перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ для рассмотрения на предмет содержания в ней секретных сведений.

"Permanent Record содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами как с ЦРУ, так и АНБ, обязан был предоставлять на рассмотрение [в эти учреждения] перед публикацией", - указал судья. При этом он не принял аргумент защиты, согласно которому США указали, что не станут рассматривать материалы должным образом и в разумные сроки. О'Грэди отметил, что Сноуден даже не пытался выполнить необходимые требования.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.