https://news.day.az/world/1187794.html Солдаты ливийской армии задержали гражданское судно с турецким экипажем
Солдаты ливийской армии задержали гражданское судно с турецким экипажем
На юге Средиземного моря ливийская национальная армия под командованием маршала Хафтара задержала гражданское судно с турецким экипажем на борту, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Катер ливийских ВМС сопроводил его в порт Рас-аль-Хиляль для проверки. Информации о перевозимом грузе пока не поступало, передает телеканал "Россия 24".
Судно было задержано после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия Ливии.
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