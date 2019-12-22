Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы "осчастливить США", заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тема российко-китайских отношений затрагивалась во время беседы Лаврова с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне, отметил министр.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы", - подчеркнул он.

Также Лавров оценил желание США добиться того, чтобы их отношения с Россией и Китаем были лучше, что отношения между Москвой и Пекином. Глава российского МИД назвал такой сценарий "не очень реалистичным".