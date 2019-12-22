https://news.day.az/world/1187900.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье на юго-западе Ирана. Об этом сообщило иранское информагентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.
Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
Геологическая служба США повысила мощность землетрясения до магнитуды 5,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи города Дизфуль.
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