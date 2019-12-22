Землетрясение магнитудой 5 произошло в воскресенье на юго-западе Ирана. Об этом сообщило иранское информагентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Геологическая служба США повысила мощность землетрясения до магнитуды 5,1. Эпицентр залегал на глубине 10 км вблизи города Дизфуль.