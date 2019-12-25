https://news.day.az/world/1188660.html Страшное ДТП в Турции, много пострадавших
Страшное ДТП в Турции, много пострадавших
Не менее 23 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Кайсери с участием пассажирского автобуса, сообщает газета Cumhuriyet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, ДТП произошло в среду около 3.00 (04:00 по Баку) в провинции Кайсери. Автобус следовал из Вана в Кайсери. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы и автобус перевернулся. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре