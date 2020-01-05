https://news.day.az/world/1191368.html ЕС пригласил Зарифа в Брюссель для обсуждения деэскалации после авиаудара США
ЕС пригласил Зарифа в Брюссель для обсуждения деэскалации после авиаудара США
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "пригласил главу МИД Ирана [Мохаммада] Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке".
Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Боррель "выразил глубокую озабоченность в связи с убийством [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции] генерала Касема Сулеймани" в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.
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