Ирак выразит протест послу США из-за убийства генерала Сулеймани
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в воскресенье распорядился вызвать посла США в МИД страны на фоне убийства иранского влиятельного деятеля Касема Сулеймани. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что посла вызовут, чтобы выразить протест в связи с американской атакой на кортеж Сулеймани, в результате чего погибли также один из командиров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и сопровождавшие командиров лица.
Ранее Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур по погибшим 3 января командирам.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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