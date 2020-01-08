https://news.day.az/world/1191998.html В Иране рухнул украинский самолет - на борту было 180 пассажиров - ВИДЕО
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было 180 пассажиров - ВИДЕО
Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, агентство Tasnim.
Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
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