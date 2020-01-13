https://news.day.az/world/1193605.html Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад

Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад

В мире, 13 января 2020 16:12 457

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани семь месяцев назад, при условии, что по вине Ирана погибнет гражданин США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трамп решил нанести удар по Сулеймани после того, как в конце декабря в результате атаки на военную базу США в Ираке погиб американский контрактник.

По данным канала, после того как иранские военные сбили в июне 2019 года американский беспилотник в районе Ормузского пролива, бывший советник по безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры, санкционировав операцию против Сулеймани. Трамп, в свою очередь, заявил, что пойдет на этот шаг, только если из-за Ирана погибнет гражданин США. При этом Тегеран утверждал, что беспилотник был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Как сообщает телеканал, указ президента в июне сопровождался условием, что Трамп окончательно утвердит любую конкретную операцию против Сулеймани. Как передает источник канала, именно этот указ объясняет, почему военные предложили Трампу убийство генерала в ответ на нападение в Ираке, приведшее к гибели американского контрактника и ранениям четырех других американских военнослужащих.

По информации NBC, это может поставить под сомнение предлоги, выдвигаемые администрацией Трампа для обоснования проведения операции, в частности, утверждения, что Сулеймани планировал нападения против американцев.

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