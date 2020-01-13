Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing

Посла Ирана в Швеции Сайеда Расула Мохаджера вызвали в МИД страны в связи с ситуацией вокруг украинского Boeing, сбитого в Тегеране, заявила глава МИД Швеции Анн Линде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Посол Ирана Мохаджер был вызван сегодня в МИД, после того как был сбит самолет. Мы требуем сотрудничества, скорости и прозрачности, а также чтобы страна взяла на себя ответственность перед родственниками с точки зрения выплаты компенсаций. Фокус сейчас на том, чтобы помочь тем, кто жив. Усиленная группа для консульской поддержки отправится в Иран сегодня", - написала Линде в своем Twitter.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они.