Киев рассматривает вопрос о созыве Совбеза ООН в связи с крушением Boeing

Украина рассматривает вопрос о необходимости созыва Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с катастрофой самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Об этом в понедельник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий", - сказал он в интервью украинскому изданию "Цензор.нет", отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность созыва заседания СБ ООН.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в дальнейших действиях необходимо руководствоваться логикой и последовательностью. Он также отметил, что на данный момент версия преднамеренного удара не рассматривается. "Количество погибших граждан Ирана, которые находилась на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не рассматриваем попытку преднамеренной атаки", - сказал он.

При этом секретарь СНБО Украины усомнился в том, что участие СБ ООН может быть эффективным. "Слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН - сейчас организация недостаточно эффективная, а ее решения отчасти лишь консультативные и декларативные", - заявил Данилов.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.