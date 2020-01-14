Девять человек получили ожоги в результате порыва теплосети в Киеве - ВИДЕО
В результате порыва теплосети в Киеве девять человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на председателя Киевской городской администрации Петра Пантелеева.
По словам Пантелеева, тяжелопострадавших в результате происшествия нет.
Порыв теплосети произошел вечером 13 января в Голосеевском районе. В результате оказалось подмыто асфальтовое покрытие. В отверстие частично провалилось маршрутное такси, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Спасатели эвакуировали пассажиров маршрутки.
Кроме того, горячая вода попала в продуктовый магазин и на первый этаж торгового центра.
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