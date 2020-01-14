Девять человек получили ожоги в результате порыва теплосети в Киеве - ВИДЕО

В результате порыва теплосети в Киеве девять человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на председателя Киевской городской администрации Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, тяжелопострадавших в результате происшествия нет.

Порыв теплосети произошел вечером 13 января в Голосеевском районе. В результате оказалось подмыто асфальтовое покрытие. В отверстие частично провалилось маршрутное такси, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спасатели эвакуировали пассажиров маршрутки.

Кроме того, горячая вода попала в продуктовый магазин и на первый этаж торгового центра.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.