Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом заявил о намерении Тегерана развивать и укреплять отношения с Дамаском, стороны также выразили согласие в необходимости как можно скорее положить конец присутствию США в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте президента ИРИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Намерение Ирана заключается в более серьезном, чем когда-либо, развитии и укреплении отношений между Тегераном и Дамаском", - заявил президент Ирана.

Он также отметил, что Иран, Сирия и другие страны региона обязаны сотрудничать для достижения окончательной победы над терроризмом, вывода иностранных войск с территории Сирии, а также возвращения сирийских беженцев на родину.

Премьер-министр Сирии, в свою очередь, заявил, что "все народы и государства должны противостоять их (США - ред.) незаконному присутствию в регионе", добавив, что нахождение войск США в Сирии было примером оккупации.

Хамис также выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан при крушении украинского самолета и убийством иранского генерала Сулеймани и заявил, что его убийство является "катастрофой и огромным несчастьем для всех свободолюбивых народов мира".