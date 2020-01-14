В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что после заявления европейской тройки о запуске механизма разрешения споров по СВПД ничего нового не произошло. Заявление размещено в официальном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Действия европейской тройки... являются слабыми. Механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном, когда министр иностранных дел ИРИ больше года назад направил официальные письма координатору совместной комиссии, поэтому сейчас ни сточки зрения процесса, ни с практической точки зрения ничего нового не произошло", - заявил Мусави.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

