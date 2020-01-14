https://news.day.az/world/1194046.html СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в столице Судана

СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в столице Судана

В мире, 14 января 2020 21:15 458

Перестрелка между суданскими военными и экс-сотрудниками службы общей разведки Судана возобновилась во вторник в Хартуме. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Перестрелка слышна в районе Кафури на востоке столицы", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее появилась информация, что сотрудники Службы общей разведки Судана во вторник открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Позднее власти заявили, что конфликт урегулирован, военные полностью контролируют ситуацию, однако оцепление на некоторых улицах Хартума сохранялось.

Кроме того, по соображениям безопасности временно был закрыт международный аэропорт в столице Судана. Местные СМИ сообщают, что воздушное движение в аэропорту приостановлено до девяти часов вечера вторника.
 

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