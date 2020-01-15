Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января. Об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл, передает ТАСС.

"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду.