Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери

Отец Меган Маркл готов свидетельствовать в суде против собственной дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации личного письма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В письме Маркл просила отца прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях. Когда оно было опубликовано, герцогиня Сассекская обвинила таблоид The Mail on Sunday в недобросовестном использовании личной информации и нарушении авторских прав. По ее словам, письмо было обнародовано без разрешения, а кроме того, не полностью, а выборочно, что исказило его смысл.

Однако адвокаты The Mail on Sunday настаивают на том, что опубликовали письмо ради "правды, справедливости и репутации господина Маркла". В документах, которые были переданы в суд, указывается, что Томас Маркл неоднократно пытался связаться с дочерью, но она не отвечала на звонки. Кроме того, никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался, как он себя чувствует после операции на сердце. Также Томас Маркл опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое образование.

Все это происходит на фоне еще одного скандала. 8 января герцог и герцогиня Сассекские заявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и хотят сами обеспечивать себе финансовую независимость. Решение не было согласовано с другими членами британской королевской семьи.

На семейном совете королева Елизавета Вторая поддержала решение своего внука. Однако пока необходимо решить вопрос о финансировании герцога и герцогини, а также их охране.

Между тем Гарри и Меган собираются сходить на шоу к Опре Уинфри, чтобы рассказать свою историю, а Меган уже подписала договор с "Диснеем" на озвучивание мультфильма.