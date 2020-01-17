В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира
Китай по итогам 2019 года сохранил статус второй по размеру экономики мира. Об этом заявил глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В 2018 году Китай с общим объемом ВВП свыше 90 триллиона юаней (около 13 триллионов долларов) также имел статус второй экономики мира, уступая только США.
Согласно опубликованным в пятницу данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
"В 2019 году общий объем ВВП Китая приблизился к 100 триллионам юаней. Если считать по среднему курсу, то общий объем экономики Китая достиг 14,4 триллиона долларов, уверенно занимая второе место в мире", - заявил на брифинге Нин Цзичжэ.
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