https://news.day.az/world/1194856.html На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей

На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей

В мире, 17 января 2020 12:50 173

Число городов филиппинской провинции Батангас, доступ в которые был закрыт для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль, возросло до 14, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о закрытии четырех городов на Филиппинах.

Как заявил глава местной структуры по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Лито Кастро, в пятницу всем местным жителям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, было запрещено возвращаться в свои дома. Кастро привел данные на пятницу, согласно которым более 66 тысяч человек были размещены в 283 эвакуационных центрах.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

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