https://news.day.az/world/1195087.html В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури
В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури
Более 830 рейсов были отменены в аэропортах Чикаго в пятницу из-за снежной бури, сообщается на сайте департамента авиации Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Около 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах "О'Хара" и "Мидуэй". Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний.
Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега, сообщает национальная метеорологическая служба Чикаго в Twitter. Служба также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.
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