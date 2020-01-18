Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике

Сотрудники полиции нашли как минимум 10 тел обгоревших музыкантов в грузовике в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Убитые были членами местного музыкального коллектива "Сенсасьон". По данным прокуратуры, они принадлежали к коренному населению страны.

Власти инициировали расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, артисты возвращались после выступления и попали в засаду. О возможных мотивах преступников не сообщается.