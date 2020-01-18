В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны

Все региональные игроки должны уважать суверенитет Ирака и не нарушать его. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил в субботу исполняющий обязанности министра иностранных дел арабской республики Мухаммед Али аль-Хаким, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Территория Ирака ни при каких обстоятельствах не станет ареной войны и столкновений", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Багдаде по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. По словам аль-Хакима, эту принципиальную позицию Багдад довел до сведения Вашингтона и Тегерана.

Как отметил и.о. главы МИД, Ирак должен оставаться нейтральным государством и его не следует втягивать в региональную конфронтацию. При этом он указал, что "любая военная эскалация на Ближнем Востоке лишь укрепляет позиции террористов".

"Терроризму до сих пор не положен конец, остатки банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) укрываются на востоке Евфрата", - сказал аль-Хаким.

В свою очередь иорданский министр сообщил, что передал и.о. премьер-министра республики Аделю Абдель Махди послание короля Абдаллы II, в котором выражена поддержка суверенитета Ирака. "В настоящий момент всем сторонам необходимо приложить дополнительные усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке", - указал ас-Сафади.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.