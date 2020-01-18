https://news.day.az/world/1195233.html Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Иранские власти передадут украинской стороне бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев Boeing для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч.
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