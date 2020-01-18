Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

Иранские власти передадут украинской стороне бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев Boeing для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч.