https://news.day.az/world/1195267.html Массовые беспорядки в Бейруте - десятки пострадавших
Массовые беспорядки в Бейруте - десятки пострадавших
По меньшей мере 75 человек пострадали в ходе вспыхнувших в центре ливанской столицы в субботу столкновений между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканалу "Al Hadath".
По данным представителя Ливанского общества Красного Креста, свыше 30 демонстрантов доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.
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