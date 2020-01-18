Массовые беспорядки в Бейруте - десятки пострадавших

По меньшей мере 75 человек пострадали в ходе вспыхнувших в центре ливанской столицы в субботу столкновений между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканалу "Al Hadath".

По данным представителя Ливанского общества Красного Креста, свыше 30 демонстрантов доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.