https://news.day.az/world/1195413.html 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 15 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Расписания".
Такие данные доступны по состоянию на 01.10 (баку).
Как стало известно, в Домодедово семь рейсов отменено. Кроме того, там задержано четыре рейса.
Также во Внуково два рейса отменено. При этом в Шереметьево и Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.
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