15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 15 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Расписания".

Такие данные доступны по состоянию на 01.10 (баку).

Как стало известно, в Домодедово семь рейсов отменено. Кроме того, там задержано четыре рейса.

Также во Внуково два рейса отменено. При этом в Шереметьево и Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.