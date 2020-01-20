В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа

Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Южная Корея запросила у Китая информацию о новом коронавирусе после того, как в стране появился первый заболевший с похожими симптомами и подозрением на заражение. Однако после проведения тестов оказалось, что болезнь пациента не была вызвана новым вирусом.

Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Женщина страдала от высокой температуры, что было обнаружено при прохождении карантинного досмотра. В KCDC заявили, что в настоящее время она находится в карантине и получает лечение.

В самом Китае уже третий человек скончался от нового типа коронавируса, а общее число заразившихся достигло 198 человек. Первый случай заражения также был зафиксирован и в Японии. Сообщалось, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства.

Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.