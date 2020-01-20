https://news.day.az/world/1195576.html У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения

У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения

В мире, 20 января 2020 15:55 600

Проверка Bek Air после крушения самолета под Алма-Атой продолжается, в деятельности компании выявлен ряд нарушений, сообщила пресс-служба АО "Авиационная администрация Казахстана", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
 
"После крушения рейса АО "Бек Эйр" 27 декабря 2019 года АО "Авиационная администрация Казахстана" (AAK) приостановило действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Это решение основано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО "Бек Эйр", частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлен ряд нарушений", - говорится в распространенном пресс-релизе.
 
В информации уточняется, что проверка продолжается. "После ее завершения авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна будет предоставить в ААК план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае, если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок", - отмечается в сообщении.
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