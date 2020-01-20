У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения

"После крушения рейса АО "Бек Эйр" 27 декабря 2019 года АО "Авиационная администрация Казахстана" (AAK) приостановило действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Это решение основано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО "Бек Эйр", частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлен ряд нарушений", - говорится в распространенном пресс-релизе.