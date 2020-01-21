https://news.day.az/world/1195692.html Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО
Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО
В Индии произошел серьезный пожар в торговом центре, расположенном в городе Сурат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, на месте работают четыре десятка пожарных расчетов.
Причина произошедшего пока не установлена. Информации о погибших также пока не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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