Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО

В Индии произошел серьезный пожар в торговом центре, расположенном в городе Сурат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, на месте работают четыре десятка пожарных расчетов.

Причина произошедшего пока не установлена. Информации о погибших также пока не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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