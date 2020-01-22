Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ

Неделю назад было зафиксировано извержение одного из самых маленьких активных вулканов Земли - Тааль, который является популярным туристическим объектом в стране и на острове Лусон в 60 км южнее столицы Филиппин, Манилы.

Вулкан Тааль выпросил столб пепла в высоту около 1 км. Извержение началось в понедельник, 13 января, около 3:00 по местному времени. Извержение сопровождалось землетрясением магнитудой 4,1. Местных жителей близлежащих населенных пунктов экстренно эвакуировали.

В случае извержения грязевые вулканические потоки (лахары) представляют особую опасность для людей, так как Тааль находится в густонаселенных районах. Последнее извержение зарегистрировано в 1977 году. Его последствиями стали крупные разрушения.

Предлагаем вашему вниманию фотографии окрестностей после извержения.