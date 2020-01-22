ФБР закрыло сайт с миллиардами похищенных аккаунтов

После проведения международной операции, ФБР захватило и отключило от Сети веб-сайт, задержав двух 22-летних мужчин, предположительно связанных с WeLeakInfo, передает Day.Az со ссылкой на портал "Популярная механика".

Их личности не разглашаются в интересах следствия. Работая в координации с полицейскими Европы, бюро вычислило домен для сайта и перенаправило на него уведомление о захвате, после чего физически задержало подозреваемых.

WeLeakInfo утверждал, что не только располагает более 12 миллиардами имен пользователей и паролей, но и предоставляет доступ к различным компаниям и услугам на сайтах, связанных с данными. Ресурс организовал эту информацию в легко доступной для поиска базе данных, позволяя покупателям искать чей-то адрес электронной почты, чтобы узнать, какие пароли, имена, номера телефонов и IP-адреса были связаны с ними. А также подбирать учетные записи к различным площадкам.

Сайт предлагал доступ ко всей информации с помощью подписки, начиная всего за $2. И позиционировал себя как законный способ проведения исследований в области безопасности, хотя его сотрудники прекрасно знали, что предлагать номера телефонов, IP-адреса и другую личную информацию противозаконно.

В рамках операции ФБР просит людей, располагающих какой-либо информацией о компании WeLeakInfo, подать жалобу по этой ссылке.