https://news.day.az/world/1196309.html В Мексики вооружили детей старше шести лет

В Мексики вооружили детей старше шести лет

В мире, 23 января 2020 10:09 408

Региональный совет местных властей коренных народов общины Алькосакан, штат Герреро, представил в пятницу группу из 19 мальчиков в возрасте от 6 до 15 лет, обученных обращению с оружием для защиты своих семей и деревень от орудующей в регионе банды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что стало очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп", - заявил советник организации Бернардино Санчес Луна, слова которого приводит издание Sur.

Как сообщили представители общинной полиции, пользоваться оружием разрешат лишь детям от 12 лет, подготовка которых занимает несколько месяцев. Младшие добровольцы тренируются с палками.

"Иногда дети выходят пасти животных в поле, где встречают преступников, так что лучше им уметь защитить себя и младших", - добавил Санчес.

Дети в униформе общинной полиции с винтовками показали упражнения с оружием, после чего прошли маршем по центральной улице муниципалитета, в котором уже пять дней продолжаются протесты местных жителей.

17 января преступники сожгли в этом районе два автомобиля, в которых погибли 10 человек из состава местной музыкальной группы. Год назад в нападении на соседнюю индейскую общину в Чилапе погибли 18 преступников и более 20 местных жителей. Террор в регионе со стороны группировки Los Ardillos продолжается более пяти лет, за это время жертвами похищений и последующих убийств стали среди прочих местный политический лидер, режиссер-документалист и группа мастеров народного промысла.

В протестах в общине, на фоне которых прошел марш вооруженных детей, участвуют около 2,5 тысяч человек, которые блокировали основную дорогу и требуют немедленного размещения в регионе двух подразделений национальной гвардии, а также возврата тел убитых музыкантов из военных госпиталей и судебно-медицинских центров.

В августе 2019 года местные жители передали президенту страны письмо с перечнем из 29 требований, в основном связанных с обеспечением безопасности, однако действий со стороны федерального правительства пока не последовало.

Правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в течение первого года администрации не раз подвергалось критике за неспособность обеспечить безопасность на территории страны, самым громким случаем за последнее время стало задержание и вынужденное освобождение сына экс-главы картеля Синалоа Овидио Гусмана перед угрозой мести со стороны сообщников.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В браузере Safari обнаружили несколько уязвимостей 11:06, Технологии 0
Доходы населения в Азербайджане выросли 11:01, Экономика 41
Орхан Мамедов: Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах 10:58, Экономика 77
SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании 10:52, Экономика 142
В Европе откажутся от угля 10:50, В мире 163
В Хачмазе откроется новый центр МСБ 10:47, Экономика 171
В части Абшеронского района газа не будет 10:42, Общество 259
Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном 10:40, Экономика 217
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары 10:37, В мире 255
Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт 10:34, Культура 236
В Баку появится 11 новых станций метро 10:30, Общество 544
Объявлена дата выхода сгибаемого смартфона Motorola 10:25, Технологии 298
Баку и Минск обсуждают варианты поставок нефти в Беларусь 10:19, Экономика 310
В Мексики вооружили детей старше шести лет 10:09, В мире 410
В бакинском метро возникли задержки в движении поездов 10:00, Общество 565
В Баку обсуждают перспективы пищевой безопасности 09:57, Экономика 447
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек 09:53, В мире 475
Золото в Азербайджане подорожало 09:50, Экономика 490
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 09:47, Политика 472
Азербайджанская гимнастка: Все свои силы я направлю на Кубок мира в Баку 09:44, Спорт 471
Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о целях команды на Кубке мира в Баку 09:39, Спорт 502
Государственное агентство по туризму порадует футбольных болельщиков 09:36, Спорт 566
В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу - ВИДЕО 09:34, В мире 598
Кубок мира в Баку для меня - большой шанс продемонстрировать свои способности – азербайджанский гимнаст 09:29, Спорт 516
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф" 09:20, Политика 2 842
Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн 09:13, В мире 641
В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan 09:07, В мире 646
Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день 09:00, В мире 689
«Формула Михаила Гусмана» - специальный проект Trend к 70-летию юбиляра - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО 08:59, Политика 2 906
В Гонконге выявлен второй предполагаемый случай заболевания новым коронавирусом 08:47, В мире 717
Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан в Давосе не наблюдатель, а активный участник глобальных процессов - Ильгар Велизаде 08:46, Политика 739
Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана 08:20, Политика 856
Завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов - СМИ 07:48, В мире 1 068
В Турции произошло сильное землетрясение 07:20, В мире 1 431
Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии 07:06, В мире 1 164
Владимир Зеленский провел переговоры с Ровнагом Абдуллаевым - ФОТО 01:29, Политика 2 760
Кровавая война и "отключение" от доллара - о ситуации в самой горячей точке Ближнего Востока 00:42, Политика 3 034
Британский парламент утвердил законопроект о Brexit 00:22, В мире 2 604
Президент Ильхам Алиев: У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа 22 января 23:55, Политика 5 204
Президент Ильхам Алиев: Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы 22 января 23:53, Политика 7 754
Президент Ильхам Алиев: Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население 22 января 23:48, Политика 2 916
Уникальный и оригинальный бакинский джаз от Ahmedowsky Trio - Плейлист Lady.Day.Az 22 января 23:03, Культура 5
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги - ФОТО 22 января 23:04, Политика 8 762
Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в центре Бейрута 22 января 22:53, В мире 3 137
В Азербайджане меняют правила продажи билетов на поезда - ВАЖНО 22 января 22:22, Общество 7 349
Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы 22 января 22:11, В мире 3 447
ФБР закрыло сайт с миллиардами похищенных аккаунтов 22 января 22:00, В мире 3 454
Стало известно, когда Apple выпустит дешёвый iPhone 9 22 января 21:50, Технологии 3 508
Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп 22 января 21:43, В мире 3 406
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных 22 января 21:32, В мире 3 365
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp 22 января 21:15, Технологии 3 424
Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник в Триполи 22 января 21:00, В мире 3 580
В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть из-за распространения коронавируса 22 января 20:52, В мире 3 522
В Азербайджане изучат общественное мнение по поводу единой школьной формы 22 января 20:40, Общество 4 315
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии - ФОТО 22 января 20:32, Политика 10 931
В Египте задержали группу "Джокеров", планировавшую серию терактов 22 января 20:30, В мире 3 586
Московский аэропорт опроверг данные о пассажире с подозрением на коронавирус 22 января 20:22, В мире 3 610
Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая 22 января 20:15, В мире 3 564
Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом 22 января 20:08, В мире 3 655
Стало известно, когда начнется добыча газа на месторождении "Абшерон" - ФОТО 22 января 19:55, Экономика 3 875
Аэропорт в Триполи возобновил работу после ракетного обстрела 22 января 19:45, В мире 3 547
Помпео посетит Украину 22 января 19:35, В мире 3 795
Президент Ильхам Алиев принял участие в панели на тему «Стратегический взгляд: Евразия» Давосского всемирного экономического форума - ФОТО 22 января 19:28, Политика 13 566
Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку - СМИ 22 января 19:27, В мире 4 026
В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом 22 января 19:21, В мире 3 818
Azərbaycanda maaşların hansı sahədə artdığı AÇIQLANDI - SİYAHI 22 января 19:15, Azərbaycanca 4 654
В Давосе состоялись обсуждения нового проекта по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» - ФОТО 22 января 19:13, Политика 13 595
В Египте открылся новый аэропорт 22 января 19:10, Туризм 3 969
В Баку сократилось число тяжких преступлений 22 января 19:01, Общество 4 403
Минэкологии Азербайджана предупредило население 22 января 18:54, Общество 5 296
В Китае выросло число жертв коронавируса 22 января 18:46, В мире 3 963
Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к завершению 22 января 18:40, Общество 4 710
В Хырдалане устранят существующие проблемы в электроснабжении 22 января 18:32, Общество 4 239
Определены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы Азербайджана 22 января 18:25, Общество 4 315
В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы 22 января 18:20, В мире 4 071
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане 22 января 18:15, Общество 4 919
Азербайджанская община обратилась к правительству Москвы в связи с армянской провокацией 22 января 18:08, Политика 4 750
В Азербайджане за год обезврежено более 800 преступных групп - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 22 января 18:03, Общество 4 375
Не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании 22 января 17:57, В мире 4 195
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний 22 января 17:48, Экономика 4 278
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений 22 января 17:44, Экономика 4 216
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО 22 января 17:32, Политика 14 683
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО 22 января 17:29, Политика 14 629
Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 22 января 17:25, Общество 4 624
Генеральный исполнительный директор SUEZ Group проинформировал Президента Ильхама Алиева о проектах и перспективных программах, реализуемых ими в Азербайджане - ФОТО 22 января 17:20, Политика 14 601
Ливийский аэропорт приостановил работу из-за ракетного обстрела 22 января 17:10, В мире 4 375
В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти 22 января 17:06, В мире 4 377
Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США 22 января 17:01, В мире 4 373
Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана 22 января 16:57, В мире 4 407
Азербайджан - лидер региона по военной мощи - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ - ФОТО 22 января 16:52, Политика 4 886
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 22 января 16:44, Общество 8 308
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 22 января 16:39, Спорт 4 490
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 22 января 16:34, Общество 4 625
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 22 января 16:27, В мире 4 540
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 22 января 16:24, В мире 4 523
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 22 января 16:19, Общество 4 817
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 22 января 16:14, Экономика 4 658
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 22 января 16:07, Политика 7 096
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 22 января 16:03, Политика 4 483
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 22 января 16:00, Спорт 4 548
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора - американский политолог 22 января 15:58, Экономика 4 922
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 22 января 15:48, Общество 5 845
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 22 января 15:44, Общество 13 079
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 22 января 15:36, Экономика 4 799
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 22 января 15:31, Экономика 4 848
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 22 января 15:20, Общество 6 042
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 22 января 15:11, Культура 4 861
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 22 января 15:04, Технологии 4 888
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 22 января 15:00, Политика 11 963
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 22 января 14:42, В мире 4 952
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 22 января 14:36, В мире 5 001
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 22 января 14:28, Общество 5 186
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 22 января 14:26, Политика 4 944
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 22 января 14:23, Политика 5 204
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 22 января 14:18, Политика 4 969
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 22 января 14:13, В мире 5 399
Tesla побила новый рекорд 22 января 14:03, В мире 5 183
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 22 января 13:52, Экономика 5 156
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 22 января 13:48, Общество 3
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 22 января 13:47, Экономика 5 168
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 22 января 13:35, Технологии 5 297
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 22 января 13:29, Политика 6 006
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 22 января 13:22, В мире 5 272
Президентом Греции впервые избрали женщину 22 января 13:16, В мире 5 362
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 22 января 13:12, Политика 5 202
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 22 января 13:06, Культура 5 530
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 22 января 13:00, Туризм 5 477
В Баку появится еще одна станция метро 22 января 12:56, Экономика 6 264
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС 22 января 12:54, В мире 5 331
В России сменился генпрокурор 22 января 12:41, В мире 5 467
Рейды в бакинских аптеках, задержаны фармацевты 22 января 12:31, Общество 6 603
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов 22 января 12:22, Политика 5 396
ДТП в Баку: BMW X5 оказался в кювете - ВИДЕО 22 января 12:17, Общество 6 004
В части Баку будет ограничена подача воды 22 января 12:06, Общество 6 204
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва: диалог культур" 22 января 12:04, Общество 5 759
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане приостановлен - Причина 22 января 12:00, Общество 6 216
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана 22 января 11:57, Политика 5 523
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО 22 января 11:47, Политика 5 565
В Баку около 600 автобусов перешли на карточную систему - ФОТО 22 января 11:38, Общество 6 650
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС 22 января 11:33, Политика 5 607
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении 22 января 11:26, Политика 5 730
Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна 22 января 11:21, Политика 5 646
Убит командир иранского ополчения "Басидж" 22 января 11:14, В мире 6 058
Массовые рейды в пунктах по забою скота в Баку 22 января 11:06, Общество 6 489
В бакинском поселке ремонтируются дороги - ФОТО 22 января 11:00, Общество 6 118
Армяне снова спровоцировали беспорядки - потасовка в Вифлиееме 22 января 10:52, Политика 6 179
Apple выпустила восстановленные iPhone Xs и Xs Max 22 января 10:48, Технологии 5 891
В салоне Boeing-737 произошел пожар прямо во время полета - ВИДЕО 22 января 10:41, В мире 6 853
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 22 января 10:35, Культура 5 952
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 22 января 10:32, Технологии 6 306
Ещё новости