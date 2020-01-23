https://news.day.az/world/1196380.html Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом
Турция обвинила Грецию в переброске вооружения на ряд островов, которые носят невоенный статус. С соответствующим заявлением выступил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Греция вооружает 16 островов, у которых невоенный статус, это является нарушением договоренностей. [Афины] должны придерживаться норм международного права", - цитирует министра Анатолийское агентство.
Глава Минобороны Турции при этом не уточнил, о каких конкретно островах идет речь.
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