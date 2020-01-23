Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

Турция обвинила Грецию в переброске вооружения на ряд островов, которые носят невоенный статус. С соответствующим заявлением выступил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Греция вооружает 16 островов, у которых невоенный статус, это является нарушением договоренностей. [Афины] должны придерживаться норм международного права", - цитирует министра Анатолийское агентство.

Глава Минобороны Турции при этом не уточнил, о каких конкретно островах идет речь.