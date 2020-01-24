В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов

Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло 10, включая Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.

В городе Ухань действует наиболее строгий карантин, где с 10.00 четверга перестали ходить автобусы, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

В городе Эчжоу также утром 23 января приостановили железнодорожное движение, Власти Сяньтао к 17.00 четверга остановили движение всех автобусов и водного транспорта, закрыты несколько десятков выездов на скоростное шоссе. С этого же времени в городе Чжицзян перестали ходить междугородние автобусы, в городе работают только супермаркеты, больницы, рынки, автозаправки, аптеки, все прочие виды коммерческой деятельности приостановлены.