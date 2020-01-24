В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Агенство управления Чрезвычайных Ситуаций Турции.

Толчки ощущались на всей территории республики, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Землетрясение было зарегистрировано в 20.55 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 6,75 километра.

О жертвах пока не сообщается.