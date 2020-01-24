https://news.day.az/world/1196930.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Агенство управления Чрезвычайных Ситуаций Турции.
Толчки ощущались на всей территории республики, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
Землетрясение было зарегистрировано в 20.55 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 6,75 километра.
О жертвах пока не сообщается.
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