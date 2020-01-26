https://news.day.az/world/1197297.html Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса

Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса

В мире, 26 января 2020 18:40 624

Китайские медики подтвердили данные об источнике возникновения нового типа коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что им стали дикие животные.

Уточняется, что вирус был обнаружен на рынке "Хуанань" в городе Ухань в составе морепродуктов.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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