https://news.day.az/world/1197530.html В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2 835 человек
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2 835 человек
Общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2 835 человек, из них 81 человек умер, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщал о 2 774 заболевшем и 80 летальных случаях.
"По состоянию на 18.00, общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 2 835 человек, из них 81 человек умер, 57 человек были выписаны из больниц", - говорится в сообщении телеканала.
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