В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2 835 человек

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2 835 человек, из них 81 человек умер, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщал о 2 774 заболевшем и 80 летальных случаях.

"По состоянию на 18.00, общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 2 835 человек, из них 81 человек умер, 57 человек были выписаны из больниц", - говорится в сообщении телеканала.