Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан". Воздушный узел связи и ретранслятор E-11A, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express, упал в контролируемом талибами уезде Дих-Як, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Самолет дислоцировался в Кандагаре, сообщает ТАСС. Число жертв крушения неизвестно, однако отмечается, что среди погибших было несколько офицеров Центрального разведывательного управления. По предварительной информации, на борту следовавшего из Герата в Нью-Дели самолета находились до 110 человек. Представители "Талибан" утверждают, что сбили американский военный самолет.

Они опубликовали видео с места падения. На нем сняты минимум двое погибших. На обломках самолета на видео хорошо различим опознавательный знак военно-воздушных сил США. ЦРУ данные о погибших не комментирует.

Ранее губернатора провинции Газни заявил, что крушение в провинции потерпел пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines. Авиакомпания потерю своего самолета опровергла.