https://news.day.az/world/1197630.html В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии

В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии

В мире, 27 января 2020 22:23 438

В ООН выражают разочарование в связи с ухудшением ситуации в Ливии после прошедшего неделю назад саммита в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько в ООН разочарованы в связи с тем, что после конференции ситуация в Ливии ухудшается, Дюжаррик сказал: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что мы идем в неверном направлении "на земле".

"Оружие продолжает поступать в страну, бои продолжаются, и ливийский народ страдает. Конечно, мы очень разочарованы ситуацией. Но мы будем продолжать продвигать политическое решение (кризиса - ред.)", - заявил он.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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