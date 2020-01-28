Коронавирус впервые зарегистрирован и в этой стране

На Шри-Ланке был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает телеканал News 1st, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что зараженной оказалась прибывшая из Уханя 43-летняя гражданка Китая.

Отмечается, что она была госпитализирована в больницу в субботу, а в понедельник ее анализы на наличие коронавируса оказались положительными.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.