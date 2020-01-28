В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом

Выздоровели трое медиков уханьской больницы, которые заразились новым типом коронавируса, их уже выписали из больницы, сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, анализы врачей на вирусную нуклеиновую кислоту дважды были отрицательными, по оценке экспертов, состояние их здоровья позволяет снять карантин, во вторник они были официально выписаны.

После выписки болевшие коронавирусом врачи будут находиться под медицинским наблюдением дома.

Кадры выписки одного из врачей показало Центральное телевидение Китая.

Ранее отмечалось, что состояние 11 из 14 медиков в китайском Ухане, заразившихся новым типом коронавируса во время лечения больных, улучшилось, симптомы купированы.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.