В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D'Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ в результате катастрофы ранее заявляли представители движения "Талибан". Талибы не уточняли имен разведчиков. Американская сторона эту информацию не комментировала.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США - на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.