США огласили текст "сделки века" по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видео выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями "сделки века", в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. "Ни один палестинец или израильтянин не будет переселен из своего дома", - отметил американский лидер. Он добавил, что предложенный план оставляет в победителях обе стороны.

Президент США также отметил, что хочет помочь палестинцам обрести свое государство, которое фактически увеличится в два раза. По его словам, предложенный план может стать последним шансом для этого. Кроме того, Трамп акцентировал внимание на улучшении экономических условий для палестинцев в случае согласия заключить сделку.

Предполагается, что план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

Известно, что Палестина выступает против этого плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. Россия также раскритиковала позицию США, которые не стали советоваться с палестинской стороной.